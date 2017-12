Daniel B (F242) : nouvel opus studio pour le projet Prothese

Le premier opus de Dainel B (Front 242) sous le nom de Prothese était sorti en 2016 sur Alfa Matrix, et 2018 voit survenir le second chapitre de l’histoire.

Le nouvel album s’intitule CHZWaaR+ZMe+aaL, et sortira en plusieurs formats, comme son prédécesseur : vinyle clair transparent limité à 300 copies (avec format CD sous carton inclus + poster exclusif), une édition digisleeve CD, mais aussi et enfin une édition double-CD deluxe comprenant un disque bonus de huit pistes exclusives. Wool-E sort aussi en simultané une bande k7 limitée à 111 copies.

Le nouvel enregistrement présente Prothese dans une orientation moins expérimentale et plus rythmique, comprenant des bpucles de basses dures et stylées EBM. Un mix d’ancien et de nouveau dans les mots mêmes de Daniel.

