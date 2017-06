Current 93 travaille sur un nouvel album, « Red »

David Tibet a écrit le nouvel album de C93 dans le courant de ces trois dernières années. Il en a d’ailleurs commencé l’enregistrement avec Reinier van Houdt et Andrew Liles.

Mais Tibet ne s’est pas arrêté à ça : il a également créé les œuvres visuelles qui entoureront l’album. Ce dernier s’intitulera Red, racontera une « histoire ROUGE… contrairement à toute autre histoire« .

Enigmatique, non ?

Et pour la première fois, C93 recourra un site de financement pour la réalisation définitive de ce voyage hallucinatoire et sidéral, avec de nombreux éléments beaux et élaborés en offrande aux souscripteurs.

RED Sky At Night, Shepherd’s DELIGHT

RED Sky In The Morning, Shepherd’s WARNING

St. Matthew: XVI: 2, 3

