Cult Of Luna : Years in a Day (live), précommandes en janvier

Cult Of Luna rend aujourd’hui publique une information qui réjouira tous ceux ayant pu assister à l’un de leurs shows live.

Il y a quelques années, le groupe avait pris la décision de revoir son agenda de tournée à la baisse, en vue de ne pas se « griller » et de conserver la flamme propre et nécessaire à ses performances de scène.

Mais, et le groupe le dit lui-même, les expériences enregistrées sur la route depuis près de vingt ans ont changé sa vie, notamment en raison de toutes les interactions qu’engendre par nature ce processus. Souvenirs, souvenirs.

En conséquence de quoi Cult Of Luna a décidé de sortir un objet spécial courant janvier, ayant pour thématique la facette live de son art.

Years in a Day, c’est son titre, sera « plus qu’un simple DVD ». Ce pack comprendra un DVD de deux heures capturé à Paris l’année dernière à La Gaîté Lyrique, plus deux formats CD enregistrés au Roadburn (éditions de 2013 et 2016)… et encore d’autres choses !… le tout combiné dans un grand format digipack, en vente uniquement depuis le site web du groupe, et dans une édition limitée à 7000 exemplaires. Autant garder le contrôle, c’est vrai.

La précommande débutera le 20 janvier 2017 sur www.cultofluna.com.

