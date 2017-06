Cryogenica : intégration de John Carter (ex-Nephilim) et concert en août

Les electro-goths Cryogenica [photo : Skins Elliott] sont un groupe basé à Londres, et existant depuis 2007. Incluences principales : Siouxsie, Nine Inch Nails et Killing Joke – citées aussi : Depeche Mode, Curve, Rammstein, Filter, Ladytron, Ministry ou encore les plus jeunes Birthday Massacre.

A priori, vous êtes en terrain connu.

Les Londoniens promettent de jouer live à assez court terme et viennent au passage d’intégrer un certain John Carter, ex-Fields Of The Nephilim. John se retrouve dans ce cadre en charge des guitares, claviers et de la programmation. Une nouvelle direction musicale pour lui après FOTN et le projet personnel XII.

Le prochain concert de Cryogenica se fera en bonne compagnie le 18 août 2017, avec The Faces Of Sarah et The Ghost Of Lemora. Détails ci-dessous, comme de bien entendu.



> THE GHOST OF LEMORA + THE FACES OF SARAH + CRYOGENICA – LIVE

@ The Fighting Cocks Bar & Live Music Venue – 18/08/2017

56 Old London Road, KT26QA Kingston upon Thames

– FB event

> WEB OFFICIEL

– www.cryogenica.co.uk

> GRYOGENICA LINE-UP

Carina – chant, claviers

Django – batterie

Jon – guitare, claviers, programmation

Scott – guitare, basse

