Crawford : 2018, année de projets

Le projet français cindycore – eeeh, oui – Crawford (Centre-France) se met en mouvement pour 2018. A de nombreux égards, le mot d’ordre est préparation – jugez plutôt.

La récente nouvelle d’une résidence du groupe à la salle Des Lendemains Qui Chantent (Tulle [19], qui accueille cette semaine un nouveau show des très cultes The Ex), a suscité notre interrogation, soumise au groupe. Que se tramait-il donc ?

En réponse, ils nous ont dit ça :

« Après notre résidence aux Lendemains Qui Chantent, les projets au planning 2018 sont : enregistrement d’un EP 5 titres en studio, en conditions live aux fins de garder la dynamique de notre musique. » OK, ça, c’est sur février. Et ensuite ? « Tournage d’une vidéo live studio en mars, tournage de deux clips sur la première semaine de mai. »

Bien, bien. Mais il y a aussi les planches, pardi. Crawford est un groupe qui aime s’exprimer live et compte bien développer cette activité aussi l’année prochaine : « Nous organisons un gros événement sur Limoges pour le 7 avril avec la marque de bière Brewdog. (…) Nous avons pas mal joué cette année, notamment avec la tournée en Europe de l’Est – mais pour 2018, il nous reste encore à caler un maximum de dates pour la fin d’année. »

Le groupe est aussi à un moment de son histoire où il cherche à optimiser sa démarche en s’entourant de personnes et compétences supplémentaires – où il est question de communication autour des activités du groupe : « Nous cherchons un sixième larron qui aurait en charge de contacter les salles et associations, et gérer nos réseaux sociaux. »

On n’a rien sans rien. Personnes motivées, contactez-les donc sur Facebook.

