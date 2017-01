Corpus Delicti : rééditions en vinyle

Le label D-monic a la bonne idée de ressortir les trois albums Twilight, Sylphes et Obsessions, du cultissime groupe français Corpus Delicti.

Les titres ont été remasterisés et chaque vinyle est disponible à seulement cent exemplaires numérotés et comprenant en plus un artwork modifié, un poster, un sticker plus le code pour obtenir l’album en version digitale.

Vous pouvez les commander à cette adresse.

Sortie prévue en mars.