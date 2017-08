Concours Unknown Pleasures Rec. : 3 lots de 4 CD à gagner

Régulier partenaire de notre média, Unknown Pleasures Records (UPR) s’associe une nouvelle fois à Obsküre pour vous faire gagner 3 beaux lots de 4 CD. Les lots de CD seront envoyés par le label aux gagnants, après tirage au sort.

Pas d’hésitation, profitez et tentez votre chance en répondant à la question suivante :

Que signifie le graphique sur la pochette d’Unknown Pleasures de Joy Division ?

Pour gagner l’un des 3 lots, répondez à cette question en envoyant un e-mail intitulé Concours UPR sur redac@obskuremag.net avant le 04/09/2017 à 18h30.

Les références concernées sont les quatre suivantes :

The Raudive – Future Transmissions

Future Transmissions [UK goth – post punk] (UPR 068) CD by THE RAUDIVE

Various Artists – Made in France (compilation)

Made In France [French Wave] (UPR 057) Compact Disc by VARIOUS ARTISTS

Monolog – Morphee Cabaret Troopers

Morphee Cabaret Troopers [cold wave] (UPR 052) CD by MONOLOG

Follow Me Not – If the Sky remains

If The Sky Remains [cold – shoegaze] (UPR 072) CD by FOLLOW ME NOT

… et tant qu’on gravite autour d’UPR, notez que :

– le boss d’UPR, Pedro Peñas Robles, prépare actuellement un ouvrage sur Joy Division pour l’éditeur Camion Blanc. Plus d’informations prochainement.

– vous pouvez aller regarder ce manifeste du label, visible en ligne ici même :



