Collection d’Arnell-Andréa : nouvel album en février

Certains parlent déjà d’une « réinvention darkwave ». Rien ne vaudra l’écoute pour en être sûr mais une chose est certaine : la formation néoclassique / heavenly / romantique fait son retour au mois de février avec Another Winter.

–

C’est le dixième opus studio pour CDAA.

Un disque qu’il aura fallu attendre puisque le groupe n’a pas sorti de vrai album depuis huit ans. Les premiers commentaires parlent d’une darkwave élégante et puissante, dont le feeling néoclassique ne se dément pas, ni la sensibilité électronique. Attendues au virage : cordes, piano tout en spleen, guitares aériennes, synthés majestueux et rythmiques minimalistes. Le son devrait être typé mais présentera a priori des climats contrastés. Douze nouveaux titres au total, annoncés pour le 22 février 2019.

À suivre.

Another Winter – Tracklisting :

01. By The Pond / 02. Pangs of Severance / 03. Le Jour venu / 04. Les Blés-Océans / 05. The Grief of Waves / 06. The Shadow Of A Flower / 07. Barks Of Rime / 08. Les Bancs de Sable / 09. Des Étangs en Exil / 10. Another Winter / 11. Les Périssoires / 12. Saules sans Voix

Be Sociable, Share!