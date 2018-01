Cocteau Twins : nouvelles rééditions vinyles mi-mars 2018

C’est dans les vieux pots, etc. La chanson est connue et l’art de la réédition s’en porte très bien.

Cocteau Twins fait partie à l’évidence de ce patrimoine que l’on aime revisiter et à l’heure d’un travail sur une édition anglaise de la biographie du groupe écrite en français par Jean-Christophe Manuceau et sortie en 2013 (campagne Pledge ici), 4AD décide aujourd’hui de refaire du beau, encore oui, avec des fonds de tiroirs parmi les meilleurs.

Le label réédite prochainement, et en format LP, ces travaux très, très cultes que sont Head Over Heels et Treasure. Les nouvelles versions vinyles de ces belles choses succèderont donc à celles déjà sur le marché de Blue Bell Knoll, Heaven Or Las Vegas, Tiny Dynamine / Echoes In A Shallow Bay et The Pink Opaque.

Le label précise à l’occasion – il faut toujours justifier – que ces éditions 2018 sont réalisées à partir de nouvelles bandes maîtres (masters) créées à partir de fichiers HD transférés à partir des bandes analogiques d’origine. Ca, c’est pour la dorure technique.

Les deux albums seront pressés sur vinyle lourd 180g (prévoyez des étagères, le 180g devient la norme et c’est tant mieux) et chaque version physique comprendra des codes de téléchargement. Amis du physique, vous avez aussi le droit d’aimer le digital.

Head Over Heels, deuxième album studio sorti par le projet, correspond à l’époque du départ du bassiste originel Will Heggie et à la redéfinition d’un son se dirigeant vers des climats plus mystérieux et éthérés encore. Le disque est considéré comme pierre d’angle et contient de nombreux classiques.

A compléter par l’écoute du marquant EP Sunburst et Snowblind.

Quant à Treasure, troisième album studio sorti en 1984, c’est aussi le premier d’une longue série entreprise avec le second bassiste Simon Raymonde, dont le son a marqué l’oeuvre de Cocteau Twins jusqu’à la fin. Il figure lui aussi parmi les disques les plus aimés de l’auditoire, qui le considère généralement comme l’un des achèvements esthétiques de Cocteau Twins.

Sorties des deux rééditions le 16 mars 2018.

