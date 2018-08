Cocteau Twins : coffret rétrospectif des années post-4AD, en octobre

Si Cocteau Twins est assurément resté l’une des références phares de la partie onirique du fond de catalogue de 4AD, il n’a pas tout fait passé toute sa vie sur le label culte anglais.

Pour rappel et preuve, voici que paraît un nouvel ensemble rétrospectif retraçant la fin de carrière de Liz Fraser & co.. Ce coffret comprendra entre autres les deux albums du groupe parus après Heaven Or Las Vegas, parus sur la période 1993-1996 : 4 Calendar Cafe (1993) et le final et très pop Milk and Kisses (1996). Ces deux formats longs avaient creusé le sillon pour une flopée d’autres parutions : formats plus courts, EPs, singles multiples. Désormais, les fans se retrouvent en capacité d’acquérir les enregistrements de l’époque, rassemblés sous le titre Treasure Hiding: The Fontana Years.

L’ensemble des bandes présentes au boxset ont été remasterisées aux studios Abbey Road depuis les bandes originelles, et ont fait l’objet d’une approbation par le gardien du temple, à savoir le guitariste et cofondateur Robin Guthrie.

L’ensemble se présente sous la forme d’un quadruple-disque regroupant un total de cinquante-trois morceaux. Il sortira le 12 octobre 2018 et comprend tout un ensemble de notes écrites signées de la main de Chris Roberts. Les révisions, c’est pour octobre les enfants.

Cocteau Twins – Treasure Hiding: The Fontana Years

4CD set

Boxset tracklisting



CD 1 – Four-Calendar Café

01. Know Who You Are at Every Age

02. Evangeline

03. Bluebeard

04. Theft, and Wandering Around Lost

05. Oil of Angels

06. Squeeze-Wax

07. My Truth

08. Essence

09. Summerhead

10. Pur



CD 2 – Milk & Kisses

01. Violaine

02. Serpentskirt

03. Tishbite

04. Half-Gifts

05. Calfskin Smack

06. Rilkean Heart

07. Ups

08. Eperdu

09. Treasure Hiding

10. Seekers Who Are Lovers

CD 3 – EPs and B-Sides

01. Mud and Dark (Evangeline EP)

02. Summer-blink (Evangeline EP)

03. Winter Wonderland (Snow EP)

04. Frosty the Snowman (Snow EP)

05. Three Swept (Bluebeard single)

06. Ice-Pulse (Bluebeard single)

07. Bluebeard (Acoustic Version) (Bluebeard single)

08. Rilkean Heart (Twinlights EP)

09. Golden-Vein (Twinlights EP)

10. Pink Orange Red (Twinlights EP)

11. Half-Gifts (Twinlights EP)

12. Feet Like Fins (Otherness EP)

13. Seekers Who Are Lovers (Otherness EP)

14. Violaine (Otherness EP)

15. Cherry Coloured Funk (Seefeel Remix) (Otherness EP)

16. Tishbite (Tishbite single)

17. Primitive Heart (Tishbite single)

18. Flock of Soul (Tishbite single)

19. Round (Tishbite single)

20. An Elan (Tishbite single)

CD 4 – B-Sides, Radio Sessions and Rarities

01. Smile (Violaine single)

02. Tranquil Eye (Violaine single)

03. Circling Girl (Violaine single)

04. Alice (Violaine single)

05. Circling Girl (Volume Track)

06. Touch Upon Touch (Volume Track)

07. Serpentskirt (Mark Radcliffe Session, 12 March 1996)

08. Golden-Vein (Mark Radcliffe Session, 12 March 1996)

09. Half-Gifts (Mark Radcliffe Session, 12 March 1996)

10. Seekers Who Are Lovers (Mark Radcliffe Session, 12 March 1996)

11. Calfskin Smack (Robert Elms Session, 10 April 1996)

12. Fifty-Fifty Clown (Robert Elms Session, 10 April 1996)

13. Violaine (Robert Elms Session, 10 April 1996)

