Cloud Cuckoo Land : premier album

Le premier album de Cloud Cuckoo Land, Somewhere In Between, avec Mélusine Fradet au chant et Guillaume Bernard (Klone) à la guitare, sortira le 23 Février chez Klonosphere / Season Of Mist. « Small Steps », le premier single du projet est à voir ici.

Parfois aérienne ou aquatique, brûlante dans certaines envolées, la musique de Cloud Cuckoo Land est un voyage au cœur du sensible et des éléments. Du point de vue de l’écriture, très peu de narration. Des images, comme tout droit sorties d’un rêve éveillé. Un concept très clair, ou comme une sorte de thématique récurrente , celle de la frontière. Entre réel et imaginaire, entre l’enfance et le monde adulte, entre le visible et l’invisible, le clair et l’obscur, ce premier album se trouve profondément intimiste et onirique.

Dans la comédie d’Aristophane « Les Oiseaux » (414 av.J-C), « Cloud-Cuckoo-Land » est l’adaptation anglaise de la ville Néphélococcygie, une ville aérienne fondée entre ciel et terre par les oiseaux pour faire obstacle aux relations entre les hommes et les Dieux.

Les pré-commandes du disque se font sur le lien Ulule et contribuent au financement de ce premier album !

https://fr.ulule.com/cuckoo-land/

