Children On Stun : retour live et nouveaux enregistrements

Children On Stun, formation ayant gagné réputation dans la scène goth-punk dans le courant des années 1990, n’est absolument pas morte.

Le line-up se compose de Neil Ash (chant), Kyle Whipp (basse) et Gordon Young (guitare).

Signé à l’origine par Cleopatra Records (USA) et M&A Musicart (Suède), le groupe a enregistré plusieurs albums studio : Tourniquets de Loves Desire, Overland, et Mondo Weird. Après une dernière et longue tournée, s’est séparé en 1998 après un concert sold out au Camden Underworld, à Londres.

Après dix-sept ans d’absence, le groupe s’est reformé pour un show lui aussi complet à la O2 Islington Academy 2, en 2015, là encore à Londres. Le nouvel enregistrement officiel s’intitule Echoes, et il est prévu pour une sortie à l’automne/hiver 2018-2019. Children On Stun sera aussi de retour sur la route, comme de bien entendu. Avis aux amateurs de sons organiques et typés à l’ancienne. Finalement, vous ne raterez peut-être pas COS live.

