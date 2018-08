cEvin Key : ‘Brap & Forth vol. 8’, un lot de démos

Démos et prises rares, travaux datant de l’époque Bites and Remission et signés du cofondateur de Skinny Puppy, rien que ça, d’ici la fin 2018. Une petite douzaine.

–

C’est ce que promet l’annonce de la sortie de Brap & Forth vol. 8. Les archivistes, historiens du groupe et fidèles die-hard se frottent les mains, nous les voyons d’ici. L’ensemble de ces enregistrements a en effet été concocté à une époque à laquelle Skinny Puppy n’existait qu’à l’état d’idée : cEvin passait alors le plus clair de son temps dans son appartement, à enregistrer des démos et à expérimenter sur l’équipement technologique de l’époque.

Certains de ces enregistrements ont servi de base aux premiers albums de Skinny Puppy, parmi lesquels Back and Forth et Bites and Remission. C’est le précautionneux Artoffact Records, de Toronto, qui se charge de cette publication.

L’ensemble des prises a été transféré depuis les archives personnelles du musicien, restaurées et remasterisées pour l’occasion. Trois des enregistrements impliquent Wilhelm Schroeder, alias Bill Leeb, fondateur et chanteur de Front Line Assembly, et membre de Skinny Puppy à l’époque.

Artoffact Records sortira Brap and Forth Vol. 8 sur CD, vinyle et formats numériques. Il existera d’ailleurs plusieurs versions du vinyle (les collectionneurs sont voraces) : une édition noire audiophile et une édition limitée en vinyle jaune. Il existera aussi une édition spéciale pour les ultra-collectionneurs, limitée à 200 exemplaires et pressée sur un vinyle spécial à effet blanc et transparent. Il est accompagné d’un vinyle souple sept pouces strictement limité, vert et agrémenté d’un texte et d’un dessin en feuille d’argent. Le flexi comprend, pourquoi se priver, deux démos exclusives et inédites.

Précommandes possibles ici pour les différents formats, avant une sortie prévue pour fin 2018.

Brap & Forth vol. 8 – Tracklisting :

Brap and Forth Vol. 8 by cEvin Key

01. Scratch BRAP (1988)

02. cEvin Key & Wilhelm Schroeder – Remember Ash (1984)

03. Pathway (1983 demo)

04. Home BASS (1984 back and forth out-take)

05. Doobie Drive (1984 out-take)

06. coma (1984) 03:23

07. dont look behind your eyes (1984)

08. Floating (dragon experience 1985 out-take)

09. scraPpy BrapPy (remnant slice 1984)

10. cEvin Key & Wilhelm Schroeder – FlyZ (1984)

11. ChromaDOG (Remission demo 1984)

12. cEvin Key & Wilhelm Schroeder – Jam Brak (1983)

13. sniper (1984)

14. lifeRAMP (2001)

Be Sociable, Share!