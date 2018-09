Casey Chaos : nouveaux projets et sortie du prochain Amen en suspens

L’ancien bassiste de Christian Death (époque Iconologia, avec Rozz Williams) et frontman d’Amen donne quelques signes de vie.

Et pas des moindres.

–

Casey explique avoir retrouvé le désir d’enregistrer alors même qu’il se trouvait à Londres pour affaires.

Faisant part de ce désir à deux amis, ces derniers ont sollicité leur entourage aux fins de constituer un collectif apte à répondre aux désirs de Casey. Les personnes ainsi rassemblées se sont avérées être : John King, Dan Lucas (Salvation Jane), Chris Kybert (Feed The Rhino), Oliver Kenny, Richard Herbert Parkhouse et Peter Bob White (ex-Sensorium / NFD). Cet ensemble d’intervenants a apporté un soutien créatif à Casey dans le cadre de ce nouveau projet, au sujet duquel il fournira d’autres informations ultérieurement.

Dans la foulée de ce travail, a été mis en place une stratégie de groupe autour du projet sur lequel Casey travaille depuis plus d’un an et demi. Il affirme qu’il s’agit là de « l’une des choses les plus importantes [qu’il ait] jamais faites musicalement. » Entrée en studio d’ici fin 2018 pour l’enregistrement d’un format album.

Pour ce qui est d’Amen, un deal a été signé avec une maison de disques mais l’entreprise était jeune et les choses ont pris plus de temps que prévu pour se concrétiser. Trop, sans doute. Alors le groupe cherche aujourd’hui une solution alternative pour la sortie de l’album.

> CASEY CHAOS ONLINE

– Facebook

Be Sociable, Share!