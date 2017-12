Carcass en a sous le pied pour le prochain album

Ils ne cèdent jamais. Les vétérans du metal extrême ne seront pas revenus que pour du live et l’album Surgical Steel (2013), fameux au demeurant et qu’a complété le EP Surgical Remission. Un nouvel opus studio semble ben et bien en préaration, le groupe ayant – aux dires du guitariste Bill Steer (photo) livrés au radioshow Met Al Metal (émission israélienne spécialisée et animée par les frères Lior et Niv Peleg) – accumulé un certain nombre d’idées pour ce prochain chapitre.

Pour l’heure, Carcass n’a réservé aucun studio mais le travail de démo commence sous peu : si le groupe, ces dernières années, s’est consacré par priorité à ses apparitions live après la sortie du dernier album, Dan Wilding (batterie) et Steer ont travaillé ensemble sur un grand nombre de morceaux… et Bill confirme que le cofondateur Jeff Walker (basse, chant), a commencé à s’impliquer à leurs côtés.

C’est une nouvelle phase de travail, plus collective, qui débute donc sur un ensemble d’idées. Bill précise que Carcass entre à court terme dans une phase d’enregistrement de ces idées, en mode autoproduction pour l’heure, afin de saisir plus concrètement l’orientation que prendra l’ensemble. Pour l’heure, par contre, rien n’est dit sur l’implication et le rôle concret, en studio, du guitariste intégré dernièrement, à savoir Ben Ash (Desolation, Liquefied Skeleton).

Dans des déclarations faites l’année dernière à Dead Rhetoric quant à l’orientation musicale du prochain album, Steer affirmait qu’il devrait s’y retrouver « des éléments stylistiques qui ne sont pas apparus sur les disques de Carcass auparavant. [Les nouveaux titres] ressemblent à du Carcass mais apportent de nouveaux éléments (…). »

A suivre.

