C.3.3. : remaster pour ‘Ballad of Reading Gaol – The Cacophonietta’

C.3.3. est le projet de Paul Jamrozy, co-fondateur de Test Dept (photo : à l’arrière-plan). Et comme il y a des gens qui n’oublient rien de rien, genre par exemple les gens du label spécialisé en musiques industrielles et ambiantes Cold Spring Records, eh bien voilà-t’y-pas qu’une réédition arrive pour Ballad of Reading Gaol – The Cacophonietta, essai dudit C.3.3. Le disque reparaît dans une version remasterisée – et par qui ? Martin Bowes pardi (Attrition), qui a fait le travail aux studios The Cage.

L’album, inspiré de la vie d’Oscar Wilde (C.3.3. était le numéro de cellule de Wilde à Reading), compare le climat sociopolitique moderne avec les structures restrictives de l’époque victorienne, en prenant la prison comme métaphore des limites universelles créées par la société.

La nouvelle version de l’album, dont l’orientation peut rappeler certains fragments du Test Dept originel (l’aspect martial, les voix scandées) comprend deux titres bonus, et se présente sous la forme d’un digipack six volets. Sortie prévue pour le 15 juin 2018, et précommandes possibles dès à présent via le webshop du label et Bandcamp.

Ballad of Reading Gaol – The Cacophonietta (CSR255CD) by C.3.3. (Test Dept.)

