Bret Hoffmann (Malevolent Creation) est décédé

La faucheuse ravage chaque jour. Dernière figure à pâtir de son verdict : l’ancien chanteur de de Malevolent Creation, Brett Hoffmann, décédé après une bataille contre un cancer du côlon de stade 4. Il avait cinquante et un ans. C’est son épouse, Kimberly Karan Hoffmann, qui a officialisé l’annonce par un message d’amour et d’adieu sur FB.

Philip Fasciana, guitariste du groupe, a rendu hommage à son ancien camarade, lui aussi sur Facebook : « Je ne peux pas croire que mon meilleur ami est décédé : quarante ans d’amitié et trente ans de musique ensemble. (…) C’était vraiment le meilleur ami que j’aie jamais eu et il me manquera profondément. »

Bret a donné de lui-même sur les trois premières sorties de Malevolent Creation, jusqu’à ce qu’il quitte le groupe après l’album Stillborn (1993). Cinq ans plus tard, il revient sur The Fine Art Of Murder et Envenomed avant de repartir et d’être remplacé par Kyle Symons. Il rejoint le groupe en 2006 et est apparu sur les trois derniers albums : Doomsday X (2007), Invidious Dominion (2010) et Dead Man’s Path (2015). Il a quitté le groupe une nouvelle fois il y a deux ans et a été remplacé par Lee Wollenschlaeger, pour s’impliquer in fine dans le projet Fire For Effect, semble-t-il prêt à sortir son premier album. Aucune information relative aux effets du décès de Brett sur la poursuite des opérations n’a pour l’heure été communiquée.

Be Sociable, Share!