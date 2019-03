BOREDOMproduct : nouveau sous-label, productionB

BOREDOMproduct est un des labels français ayant manifesté le plus fort son amour pour les sons électro. Dans un futur proche, il va dévoiler une nouvelle facette.

–

Jusqu’à présent, le label dit s’être concentré sur « le côté le plus visible », où les maîtres mots étaient « composition » et « mélodies ». Les références signées jusqu’ici sur le label témoignaient de cette orientation à la fois technologique et accessible, avec des projets tels que Foretaste, Dekad, Celluloide, Neutral Lies, Happiness Project ou encore Thee Hyphen. Et cette famille de production, qui correspond aux origines de sa démarche, est désormais ce que BOREDOMproduct nomme sa production A.

Mais les gens du label ont aujourd’hui envie d’exposer d’autres pans de leur sensibilité : eux-mêmes disent aimer aussi « la musique séquencée et sans compromis, concentrée sur la tension et la texture des sons. »

Pour cette raison, et dans l’idée de défendre d’autres formes de musiques exigeantes, BOREDOMproduct a décidé de lancer un deuxième type de production, à savoir sa « production B ».

productionB, donc, sera le nom de ce nouveau sous-label, chargé de défendre cette seconde ligne directrice. Préparez vos écoutilles.

Be Sociable, Share!