Bob Coburn est mort

Bob Coburn, DJ influent et animateur de longue date du programme de radio Rockline, est décédé après son dernier combat contre un cancer du poumon, arrivé au stade 4. Il avait soixante-huit ans.

De nombreuses personnalités se sont exprimées à la suite de l’annonce du DJ, parmi lesquelles Keith Cunningham, directeur des programmes de KLOS, et qui précise avoir appris le mal de Bob de sa propre bouche, en mai dernier : « Bob avait tant de connaissances et d’humilité. C’était un vrai plaisir de travailler avec lui. »

Le guitariste de Def Leppard, Vivian Campbell, exprime de son côté les choses de cette manière : il se dit « très triste d’apprendre la nouvelle du décès de notre vieil ami Bob Coburn aujourd’hui, il était la voix de Rockline (…), un amateur encyclopédique de la musique RIP. Bob, tu nous manqueras beaucoup. »

Depuis une page tribute s’est ouverte sur Facebook, où les uns et autres s’expriment. Allez voir, c’est ici.

Bob laisse lui survivre sa femme Lynette et ses trois enfants. Une cérémonie privée a été planifiée, et une célébration publique de la vie de Bob aura lieu en janvier.

Le programme radio de Coburn, a démarré à L.A. en 1981 et aura existé plus de trente-trois ans avant de fermer ses portes en 2014. Parlant un jour de son histoire personnelle avec Rockline, il déclara : « Mon bon ami et mentor, B. Mitchell Reed, a été l’hôte originel en mai 1981, lorsque le show a commencé sa diffusion, mais peu de temps après il est tombé gravement malade et j’ai pris sa relève – avec sa bénédiction, bien sûr, en octobre 1981. Il est décédé en mars 1982. J’ai appris plus tard qu’il m’avait été donné cinq shows pour voir si ça le faisait où si tout s’arrêterait, du coup je suppose avoir rempli le contrat assez bien. »

