Bloodbath : deuxième album de rang avec Nick Holmes (Paradise Lost)

Nick Holmes a donc remis le couvert au chant, comme prévu.

Alors que Paradise Lost durcit (trop ?) le ton sur ses derniers enregistrements studio, Nick compte bien growler tout autant dans Bloodbath, avec lequel l’aventure a démarré avec l’avant-dernier album. C’est le cinquième opus studio pour le super-projet death metal et il sort quatre ans – déjà ! – après Grand Morbid Funeral. Il s’intitulera The Arrow Of Satan Is Drawn, sa couverture est signée Eliran Kantor (Testament, Iced Earth) et son arrivée en bacs est prévue pour le 26 octobre chez Peaceville.

L’album a été enregistré par Bloodbath et Karl Daniel Liden aux studios Ghost Ward, City Of Glass et Tri-Lamb durant le premier semestre 2018. Il fait évidemment part du regard du groupe sur le monde, que l’on peut résumer en quelques mots : décrépitude, et médiocrité le et culturelle de la race humaine. Le son est annoncé comme austère et morbide (sans blague ?) et le contenu se remarquera aussi pour la présence sur les enregistrements de diverses figures du metal extrême, toutes britanniques : Jeff Walker (Carcass), Karl Willetts (Bolt Thrower, Memoriam) et John Walker (Cancer).

The Arrow Of Satan Is Drawn – tracklisting :

01. Fleischmann [03:38]

02. Bloodicide [04:56]

03. Wayward Samaritan [03:39]

04. Levitator [04:37]

05. Deader [04:06]

06. March Of The Crucifers [04:05]

07. Morbid Antichrist [04:05]

08. Warhead Ritual [03:38]

09. Only The Dead Survive [05:06]

10. Chainsaw Lullaby [03:20]

+ Bonustracks (CD – édition limitée) :

11. Ride The Waves Of Fire [03:48]

12. Wide Eyed Abandon [05:00]

