Black Sabbath : Tony Iommi mixe du son live

Il est possible voire probable qu’un nouvel album live de Black Sabbath voie le jour d’ici 2018. L’éternel leader Tony Iommi confirme en effet se trouver en plein travail de mixage de son capturé lors de l’utltime tournée du groupe, dont l’histoire s’est terminée en ce début d’année. Il l’a confirmé à NBC News en précisant que le son dont il est question est celui des shows finaux de Black Sabbath donnés dans sa ville natale à Birmingham, en Angleterre.

Actuellement en rémission, Iommi a composé de la musique pour la série télévisée CSI et dispose de nombre de riffs inventés originellement pour Black Sabbath, qui pourraient terminer sur un nouvel opus solo. Notre homme ne compte absolument pas se retirer de la scène, mais bel mais bien conserver un certain niveau d’activité : « Depuis ma maladie, j’ai dû regarder les choses différemment, penser avec plus de sensibilité. Je me sens bien, mais je me rends toujours à mes séances d’examens et de tests en hôpital – et pour le moment, je vais bien ».

De son côté, Ozzy Osbourne serait au travail sur un nouvel album solo, et a déjà programmé plusieurs shows pour cet été.

Be Sociable, Share!