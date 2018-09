Bauhaus : six albums réédités en vinyle couleur

La sortie de l’EP Bela Sessions n’était qu’une mise en bouche avant la campagne de rééditions célébrant le quarantième anniversaire du groupe formé par Peter Murphy, Daniel Ash, David J et Kevin Haskins.

–

Beggars Arkive poursuivra la campagne cet automne avec des rééditions spéciales en vinyle coloré et en édition limitée des quatre formats longs studio de Bauhaus, auxquels s’ajoutera le bootleg live de 1982 ainsi que la collection best of plus récente Crackle. Les nouveaux pressages vinyles ont été masterisés à partir de fichiers audio HD transférés à partir des bandes originales.

La première série de rééditions est prévue pour le 26 octobre 2018 avec le premier album de 1980, In the Flat Field, qui sortira en couleur bronze, plus Mask (1981) en vinyle jaune.

Le 23 novembre, ce sera The Sky’s Gone Out (1982) en vinyle violet et le live Press Eject & Give Me The Tape sur vinyle blanc.

Enfin, le 7 décembre, ce sera le tour de l’album studio final Burning From The Inside (1983) en vinyle bleu et de la compilation Crackle de 1998 (qui comprend désormais un mix ‘Tomb Raider’ de « Bela Lugosi’s dead ») en vinyle ruby.

Toutes les rééditions LP sont disponibles en précommande sur le site de Beggars Arkive.

