Bain Wolfkind : nouvel album

En parallèle du groupe Der Blutharsch, Bain Wolfkind continue de sortir ses albums solo. Son style folk noir mélangé à des sonorités fonctionne toujours aussi bien.

Intitulé Hand of Death, il sort aujourd’hui sur le label Tesco. Vous pouvez l’écouter et l’acheter via Bandcamp.