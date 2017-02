Avatarium : nouvel album studio fin mai

La formation doom suédoise Avatarium sortira son troisième album studio, Hurricanes And Halos, le 26 mai via Nuclear Blast. Une fois encore, la chanteuse Jennie-Ann Smith et ses apôtres, parmi lesquels Marcus Jidell et un certain Leif Edling (Candlemass) devraient proposer une expérience auditive puissamment immersive. Prenons les paris.

Le son s’annonce une nouvelle fois comme une asssociation « de beauté et d’obscurité », de « guitares lourdes et de sons fragiles ». Le chant féminin prendra place dans un décorum familier, façon mystique blues vintage 60’s, tout en restant dans les canons d’une production moderne et hantée par l’héritage du classic doom rock.

Six des huit nouvelles compositions ont été forgées par Leif Edling, dont on remarquera en ce début d’année un activisme défiant tout syndrome de fatigue chronique : Leif se trouve en plus d’Avatarium et de Candlemass à la tête du nouveau projet heavy/NWOBHM The Doomsday Kingdom – mais cette fois, le guitariste Marcus Jidell et Jennie-Ann ont aussi contribué à l’écriture des morceaux aux fins de donner succession à The Girl with the Raven Mask. Un disque pour lequel il est gardé tendresse – ce qui peut éventuellement se justifier par le visionnage du clip réalisé en 2016 pour le single « Pearls and Coffins ».

Hurricanes and Halos a été produit par Jidell, David Castillo (Katatonia, Opeth) étant en charge de l’enregistrement et du mix aux studios Ghost Ward. Une équipe complétée par personne d’autre que Jens Bogren (Sepultura, Paradise Lost, Amon Amarth, Erdh) pour ce qui concerne la masterisation et l’obtention du produit fini. Ensemble, ces gens compétents ont oeuvré au service d’un son « organique et chaleureux ».

Be Sociable, Share!