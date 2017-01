Autumn : prochain album produit par William Faith

Leur premier album, The hating Tree, était sorti en 1997 sur le fameux label américain Tess Records, découvreur de Faith & The Muse, rien que ça – et voyez-vous, nous en avons gardé un souvenir plus qu’attendri.

Le troisième opus studio de la – trop – discrète formation ethereal goth Autumn est maintenant dans le viseur. Il sera produit par William Faith (Christian Death, Faith & The Muse), ce que le groupe comme ce dernier le confirment de concert. William avait coproduit The hating Tree, auquel avait succédé en 2001 la collection Return to the Breath.

Le travail sur les prochains enregistrements aura lieu courant mars à Minneapolis, et des détails à ce sujet viendront certainement dans les temps prochains.

Dans l’attente, remémorez-vous l’oeuvre : toute la discographie d’Autumn est téléchargeable sur son site officiel. La dernière parution d’Autumn datait de 2006, avec le titre « Before and after » sur la compilation A Kiss in the Reptile House.

