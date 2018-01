Audra : nouveau site web et raretés mises en ligne

Ca bouge encore : Audra vient de donner signe de vie.

Le délicat et sombre groupe américain, anciennement signé sur Projekt et responsable de plusieurs enregistrements marquants, a publié il y a quelques jours le communiqué suivant. Il laisse entendre une activation artistique ou a minima, la mise en ligne de choses rares ou inédites dans les temps prochains – et ce, sur un nouveau site web officiel, repensé et destiné à défendre l’héritage – voire l’actualité ? – du groupe.

Lisez plutôt :

« Nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée de lancer le tout nouveau site web d’Audra – et pour lancer le tout, nous avons mis en ligne trois titres inédits, et exclusifs au site web : la version originale de 2003 de « Everything Changes » ; une version live rauque de « What Your Eyes had seen » enregistrée à Chicago en 2006 ; et un mix provisoire du [NDLR : très bon] morceau « In a dark Room » (…). Merci à tous pour votre soutien continu au fil du temps. D’autres choses à venir prochainement.

Bret, Bart et Jason. »

