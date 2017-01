Attrition redécouvre « A Girl called Harmony »

« A Girl called Harmony » est originellement sorti sur l’album Tricky Business en 1991. Selon le leader Martin Bowes, c’est l’un des titres les plus ouvertement « gothiques » d’Attrition et certainement son morceau le plus populaire. Bien que jamais sorti en single à l’époque, il est apparu sur de nombreuses compilations parues dans le monde entier. [photo : JJ Wenzel]

Rien ne disparait vraiment, c’est bien connu – et preuve nouvelle en est faite. Martin a récemment redécouvert l’enregistrement original de la démo enregistrée sur quatre pistes, qu’il a mixée et masterisée rien que pour les fans d’Attrition. Et cette version peut être écoutée ici, bande de petits veinards.

Incidemment, Bowes a aussi reçu le dernier lot de cassettes promo-single encore disponible pour « A Girl called Harmony c / w I am Eternity » – versions classiques et électro (une édition promo éditée par le label Projekt en 1997) – à saisir via la plateforme bandcamp officielle.

« A Girl called Harmony »

Enregistrement mixé et masterisé par Martin Bowes aux studios The Cage (avec l’aide de Mark Beswick @ Cabin Studios, Coventry)

Photo de couverture issue des sessions Tricky Business prise dans la cave de la maison où Martin vécu à Coventry : Mark Lomax (1991)

