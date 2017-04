Atonalist : premier album

Le label Audiotrauma sortira également en mai le premier album du projet Atonalist réunissant les multi-instrumentistes Renaud-Gabriel Pion (collaborateur d’Antony & the Johnsons, John Cale, Siouxsie…) et Arnaud Fournier (membre fondateur des groupes Hint et La Phaze). Sur la moitié des titres, ils sont rejoints par Gavin Friday (Virgin Prunes).

L’album est déjà en précommande et vous pouvez découvrir deux titres sur Bandcamp.