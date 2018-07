Amenra : réédition spéciale de ‘Mass IV’

Il y a dix ans, déjà, qu’est sorti le marquant Mass IV des jusqu’au-boutistes Amenra. Et les choses renaissent.

Histoire de fêter dignement l’anniversaire de l’album, ce dernier a fait l’objet d’une réédition spéciale et repensée visuellement – le tout à travers une édition strictement limitée, et qui paraît chez Hypertension Records.

Le design a impliqué Rodrigo Almanegra et Le 7e Oeil…

…et a été photographié sous divers angles, visible ci-dessous.

Affriolant, non ?

