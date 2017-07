Amenra : nouvel album cet automne

Les Belges d’Amenra sortiront leur nouvel album, Mass VI, à l’automne, sur le label Neurot Records.

Tracklist :1. Children Of The Eye / 2. Edelkroone / 3. Plus Près De Toi (Closer To You) / 4. Spijt / 5. A Solitary Reign / 6. Diaken

Le groupe le jouera en intégralité le 31 octobre à l’Ancienne Belgique de Bruxelles, et d’ici là découvrez ci-dessous le teaser de l’album :