Alien Sex Fiend : ‘Possessed’, album en novembre

Le duo psychotique est de retour. Alien Sex Fiend, trente-cinq ans d’activités sonores, publiera prochainement un nouvel album studio via Cherry Red Records.

–

Possessed sort en plusieurs formats physiques : CD et double-LP. C’est le fruit d’une collaboration entre Cherry Red et le label d’ASF, 13th Moon Records, qui accorde à l’autre maison de disques anglaise une licence pour cette sortie.

Les précommandes ont démarré et les envois des supports aux acheteurs auront lieu à la date de sortie, à savoir le 9 novembre 2018. Les copies qui auront été précommandées par le biais de Blue Crumb Truck (liens ci-dessous) seront signées des mains de Nik et Mrs Fiend, et l’offre reste valable jusqu’à note contraire. Autrement dit, ça pourrait ne pas durer éternellement.

ASF décrit cette nouvelle expérience, constituée de douze nouveaux morceaux, comme de la « musique à réconforter les personnes dérangées et à perturber le confort ». Tenez-vous prêts, et essayez d’oublier à cette camisole.

Chaque support aura ses sépcificitésde contenu. Le CD par exemple, comprendra trois titres bonus et un booklet 24 pages incluant l’intégralité des textes.

Artwork : Nik Fiend, évidemment.

CD tracklisting :

01. Possessed (Intro)

02. Shit’s Coming Down

03. It’s In My Blood

04. Carcass *

05. Ghost In The Machine *

06. Amnesia

07. Spine-Tingler

08. Gotta Get Back

09. Invisible (The Beyond Mix)

10. Neutron *

11. Bloody Reprisal

12. Shit’s Coming Down (Monster Mix)

(* – CD Exclusive Mix, not on Vinyl DLP)

Cat No : CDBRED732

Précommandes CD ici

2LP tracklisting :

Side A

01. Possessed (Intro)

02. Shit’s Coming Down

03. It’s In My Blood

Side B

04. Carcass (Carrion Mix) **

05. Ghost In The Machine (Depth Charge Mix) **

06. Amnesia

07. Spine-Tingler

Side C

08. Gotta Get Back

09. Invisible (The Beyond Mix)

10. Neutron (Bomber Mix) **

11. Bloody Reprisal

Side D

12. Carcass (Vortex Mix) **

13. Invisible (Elemental Mix) **

14. Shit’s Coming Down (Monster Mix)

(** – Vinyl Exclusive Mix, not on CD)

Cat No : BREDD732

Précommandes double-LP ici

Be Sociable, Share!