Alexander Hacke (Neubauten) + David Eugene Edwards (Wovenhand) : projet

Un projet commun unit le bassiste d’Einstürzende Neubauten et le leader de Wovenhand et 16 Horsepower, qui se sont précédemment rencontrés en musique dans le cadre de Crime & The City Solution (l’album du retour American Twilight).

Ensemble donc, ils projettent de sortir un disque commun sous le nom de Risha. Cette collaboration a été enregistrée à Berlin et soirtira sur la période printemps/été 2018.

Be Sociable, Share!