Allan Williams est mort

Fin 2016 et son cortège de disparitions. Aujourd’hui est annoncé celle d’Allan Williams (86 ans), considéré en général comme premier manager des Beatles.

L’homme d’affaires est perçu comme le « découvreur » du groupe. Il est celui qui a booké leurs premiers shows à Liverpool, au Jacaranda, lieu qu’il gérait lui-même. En 1960, il a dirigé personnellement le groupe – dont la formation a par suite inclus John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe et Pete Best – c’était à Hambourg, pour une série inaugurale de concerts.

Le Jacaranda a confirmé la mort de Williams sur Facebook hier, le 30 décembre : « Aujourd’hui est l’un des jours les plus tristes de notre histoire. Le propriétaire originel du Jacaranda et l’homme qui a découvert The Beatles, Allan Williams, est malheureusement décédé à l’âge de 86 ans.

Toutes nos pensées et nos souhaits vont à sa famille et à sa femme Beryl. Son héritage nous a donné de rester au cœur de la scène musicale de Liverpool pendant près de soixante ans et sa mémoire vivra à travers chaque groupe qui joue sur notre célèbre scène. Allan, tu nous manqueras. »

Les relations de Williams avec The Beatles ont pris fin en 1961 à la suite d’un différend financier. Le groupe a ensuite été géré par Brian Epstein. En 1975, Williams publia un mémoire intitulé The Man who gave The Beatles away et, plus tard, il a assuré des exposés sur une base régulière lors de conventions Beatles.

