Agent Side Grinder : mouvement interne

Une annonce tombe qui risque de chavirer pas mal de fans du groupe cold/post-punk : sa voix grave et charismatique, celle de Kristoffer Grip (photo), ne sera plus de la partie dans peu de temps. Le chanteur a décidé de quitter le navire en raison d’un manque de temps croissant à consacrer au groupe. Sa décision présentée aux autres membres, le reste des musiciens annonce avoir décidé de persister et poursuivra l’aventure.

Agent Side Grinder entre donc maintenant dans une phase de réflexion sur sa vision musicale pour le futur mais enregistrera un nouvel album studio, pour une sortie sur Progress Productions courant 2017.

Les concerts d’ASG prévus pour le printemps sont fort heureusement maintenus. Fort heureusement, car ils seront l’ultime occasion de voir le groupe dans sa configuration actuelle. C’est-à-dire, incluant Kristoffer.

