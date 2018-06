Abbath n’a plus de King

L’ancien leader d’Immortal (au civil, Olve Eikemo) passé en mode solo sous le nom d’Abbath, vient de se voir signifier une importante démission par son partenaire King Ov Hell (Tom Cato Visnes, ancien musicien par ailleurs de Gorgoroth, God Seed et Audrey Horne).

–

Le bassiste annonce en effet son départ du groupe par FB, avec pour cause officielle une divergence sur les fondements textuels du prochain album studio. Ouille : « King ne fera plus partie d’Abbath en raison de vues contradictoires sur les concepts textuels de l’album à venir. Les paroles sont inspirées par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. King juge la connexion de Jung au mysticisme chrétien incompatible avec l’image du groupe. »

Quand il y a une ligne, il n’y en a pas deux. Et King de compléter ainsi son communiqué: « Je souhaite aux membres du groupe, au label et à tout l’équipe le meilleur pour les prochains concerts et l’album. La musique elle-même est tout simplement brillante mais je dois rester intègre et me tenir à distance respectueusement. » (ou comment faire passer le message d’une contestation de l’intégrité d’un travail tout en disant ‘good luck’ – la contorsion est un art subtil, ou sournois, ou… enfin vous choisissez).

Suite au prochain épisode : la maison de disques d’Abbath, Season Of Mist, a partagé le post de King tout en donnant l’information suivante : « Abbath va bientôt faire une déclaration officielle sur le départ de King. Aucun show ne sera annulé ! »

Brrrrr….

The show must go on.

