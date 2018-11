Abbath entre en studio début décembre

Les bisbilles théologiques et philosophiques ayant eu lieu en interne ces derniers mois trouvent simple conséquence : c’est sans le bassiste orginel de son projet solo, l’ex Gororoth King Ov Hell (de son vrai nom Tom Cato Visnes), que l’ancien chanteur d’Immortal part enregistrer son prochain album.

–

Abbath (Olve Eikemo, au civil), investira les studios Dub (Kristiansand, Norvège) à partir du 3 décembre, pour y démarrer l’enregistrement de ce deuxième album solo. Et il s’est entouré pour ce faire : le producteur Endre Kirkesola (Blood Red Throne, Sirenia, In Vain, Green Carnation) sera aux manettes en sa compagnie.

Ce deuxième opus ne bénéficiera donc pas de la présence du bassiste King Ov Hell, qui a quitté le groupe en raison d’un désccord de fond sur les contenus textuels et influences principales du prochain opus. King affirme que les paroles sont inspirés des écrits du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, personne dont il juge « les liens avec le mysticisme chrétien incompatible avec l’image du groupe. »

> ABBATH ONLINE

– Facebook

Be Sociable, Share!