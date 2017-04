A Perfect Circle : nouvel album en 2017

Ca faisait un bail qu’on n’espérait plus (treize ans qu’ils n’avaient rien fait) mais les signes de vie, ces derniers mois, le disaient : quelque chose allait se produire.

C’est maintenant chose acquise avec l’annonce d’un contrat signé entre BMG et A Perfect Circle pour le monde entier, alors même que le groupe démarre une tournée début avril. APC travaille actuellement sur le matériau qui devrait atterrir sur la galette complète, dont la sortie de four aura lieu courant 2017. Le line-up actuel inclut les cofondateurs Billy Howerdel (Ashes Divide), Maynard J. Keenan (Tool, Puscifer), James Iha (The Smashing Pumpkins), Jeff Friedl (Devo, The Beta Machine) et Matt McJunkins (Eagles Of Death Metal, The Beta Machine).

Photo : Tim Cadiente

