20/10 à Paris : soirée pour la sortie de Black Dog

Le texte de François Maurin, Black Dog, bénéficie d’une mise en lumières et en voix par son éditeur. Valérie Delbore interviendra dans les locaux de la maison d’édition-librairie. Collation en plus et réservation obligatoire au 06.12.08.66.66

Les chiens ne sont pas admis, ou peut-être que si : tout dépend si vous souhaitez rejoindre le culte de Jésus-Chien.

https://www.tituli.fr/black-dog-chroniques-agd-khazes.html

Samedi 20 octobre, 18h00

142 rue de Rennes

Paris VI.

