Lutter contre les rides frontales en optant pour un lifting frontal

Le lifting frontal est une opération chirurgicale esthétique destinée aux personnes qui veulent faire disparaitre l’affaissement du front, corriger une malformation de position de leurs sourcils, atténuer les rides du lion et remonter les sourcils et les paupières.

Il existe donc diverses méthodes pour retendre le front et enlever les rides. Chaque personne est libre de choisir le type qu’elle lui faut.

Certaines personnes font la confusion entre le lifting frontal et le lifting temporal. En effet, le lifting temporal a pour mission de remonter et de remettre en tension les sourcils tombants. Quant au lifting frontal, il permet d’enlever toutes les rides qui existent sur le visage.

Qu’est-ce qu’un lifting frontal et quelles sont les différentes techniques ?

Un lifting frontal en Tunisie peut se faire à travers une incision classique, une endoscopie ou par mini-incisions qui associent les bienfaits de l’incision classique à ceux d’une chirurgie mini-invasive comme dans le cas d’une endoscopie.

Le lifting frontal en mini-incisions facilite les corrections du visage par endoscopie. Dans ce cas, les cicatrices se dissimulent dans les cheveux.

En ce qui concerne les cicatrices dans le cas d’une incision classique, elles sont dissimulées dans les cheveux, au niveau de la partie supérieure de la tête.

L’endoscopie est une méthode de chirurgie esthétique qui a pour mission d’effectuer une opération en introduisant une mini-caméra permettant au chirurgien de suivre ses gestes. Elle permet également de limiter le traumatisme opératoire et de ne pas laisser des cicatrices visibles.

Le lifting frontal par voie coronale : le lifting sous périosté

Après avoir effectué un lifting frontal par voie coronale, la personne aura quelques cicatrices visibles dans les cheveux. En effet, toute la peau au niveau du front sera décollée et le muscle frontal sera sectionné.

Il va y avoir également, un recul de la ligne d’implantation des cheveux en utilisant cette méthode pour que le front paraisse allongé. Cette opération est en recul depuis le recours à la toxine botulinique (botox), afin de faire disparaitre les rides du front et la ride du lion.

Le lifting frontal par voie précapillaire

Le concept de cette technique est presque similaire à la différence que la cicatrice se situe et non pas comme les autres méthodes d’une oreille à l’autre, jusqu’à la limite de la peau qui existe au niveau du front et des cheveux.

En effet, la cicatrice provoquée par cette méthode est appelée cicatrice en W, dans le but d’être invisible. Cette opération n’est pas pratiquée beaucoup après l’apparition de la méthode d’injection du Botox.

Le lifting frontal endoscopique

Ce type de lifting laisse derrière lui, des cicatrices qui sont presque invisibles et dissimulées dans la partie capillaire. A travers une caméra et des instruments spécifiques, les résultats peuvent être similaires à ceux d’un lifting frontal classique.

C’est pour cela que cette méthode exige un certain savoir-faire et quelques connaissances, bien évidemment. Après un lifting pareil, le muscle frontal, la ride du lion et la position des sourcils seront changés.