Wire – Silver/Lead

À l’occasion du quarantième anniversaire de leur premier concert le 31 mars prochain, les vétérans post-punk Wire publient un quinzième album, toujours dans la lignée d’une pop planante et intelligente, loin des tensions et de la nervosité de leurs débuts.

Cela fait un bon moment que Colin Newman, Graham Lewis, Robert Grey et le dernier venu Matthew Simms explorent un domaine atmosphérique et mélodieux, qui se fait presque langoureux sur ce dernier opus. Les rythmes sont d’ailleurs plus lents qu’à l’habituée, si ce n’est pour « Short Elevated Period », plus speedé que le reste. L’agressivité froide de Pink Flag (1977) et Chairs Missing (1978) a laissé place à des conversations élégantes entre les guitares de Colin Newman et Matthew Simms, parfois à la limite du shoegaze et d’une pop psychédélique très accessible. On appréciera le fait que la voix de Graham Lewis, grave et chaude, revienne en force (« Playiing Harp for the Fishes », « Forever and a Day », « This Time ») et dès le premier morceau, le groupe développe un son presque épique où les synthés sont à la fois discrets et très présents. Newman, en orfèvre du son, crée un espace où les guitares se déploient à loisir, et c’est parfois le vieux Wire qui revient à l’esprit (« Diamonds in Cups », « This Time »). L’ensemble est doux, sucré et velouté (« An Alibi », « Sonic Lens », « Brio ») et le tout se concrétise dans les deux réussites finales : « Sleep on the Wing », éthéré et planant comme la pop du début des années 90 pouvait l’être, et « Silver/Lead », envoûtant et doucement mélancolique. Lumineux, ample pour ce qui est du son et varié pour ce qui est du registre des guitares, Silver/Lead n’innove en rien, et s’inscrit dans la lignée de ce que produit le combo depuis quelques années. Restent de bonnes chansons et un son immédiatement reconnaissable qui n’appartient qu’à eux.

Tracklisting :

01 Playing Harp for the Fishes



02 Short Elevated Period



03 Diamonds in Cups



04 Forever & a Day



05 An Alibi



06 Sonic Lens



07 This Time



08 Brio



09 Sleep on the Wing



10 Silver Lead



Note : 72%