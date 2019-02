Viviankrist – Morgenrøde

On ne la connait pas dans la vraie vie, mais en art oui – et au regard de la radicalité qu’elle reconquiert depuis 2017 sous le nom Viviankrist, quelque chose nous dit que ce n’est pas une fille facile.

Vivian Slaughter (au civil Eri Isaka) a enclenché en août 2017 la manœuvre Viviankrist (du nom d’un projet qu’elle a mené à l’adolescence). Dans une autre vie dédiée au metal, elle fut l’un des piliers du terrifiant projet Gallhammer, mis en suspens avec la démission de Lisa Reaper (avec laquelle elle garde des liens artistiques et personnels) et Mika Penetrator. La « fin » (pas si certaine que ça…) est passée par l’album The End.

Morgenrøde est à ranger dans les productions les plus représentatives des aspirations et de la philosophie de Cold Spring : dans le champ des musiques expérimentales et machinistes, bruitisme et un certain niveau de violence sont au rendez-vous de cet enregistrement – lequel donne suite, entre autres, à une foule de publications digitales et petit format sur Bandcamp. Comme un flot qui jaillit et ne s’arrête plus : vingt-quatre EP/mini-albums et pas moins (premier de la série : Cold Sun) se comptent à l’échelle de deux ans : impressionnante préquelle aux formats albums sortis sur 2018, avant même Morgenrøde. Des albums collaboratifs : De Notre Bouche, couché par Vivian en compagnie de I, Eternal, et Sugar & Sal, avec Risaripa, déjà partenaire des sorties de Viviankrist en digital.

Quelque idée que l’on se fasse sur le potentiel destructeur du son de ce projet, ne pas se méprendre : Morgenrøde, premier format long nourri aux sons analogiques et assumé en nom propre – et en cela première vraie affirmation d’ensemble – ne se résume pas à un postulat de dureté. Ceci n’est point du pur harsh noise. Viviankrist injecte de la mélodie et des boucles à ses tournures. Elle parvient alors à des sculptures ambiancées, roboratives et colorées souvent plus qu’agressives (exemple fourni par la composition éponyme, au centre du disque, l’une des plus accessibles). Vivian, désormais basée en Norvège, entame ainsi un nouveau chapitre de son parcours musical après des expériences noise jazz et ce crust black metal incarné par Gallhammer, qui fit tant trembler. De lui, il ne reste pas grand-chose sur le plan de l’esthétique sonore. Viviankrist n’est pas un projet à guitares, et absolument pas une nouvelle forme de metal extrême. Mais la radicalité des choix esthétique reste, elle, mot d’ordre.

En huit titres, elle présente une carte d’identité à ceux qui ne connaissaient pas les formats EP digitaux. L’album concentre une plastique mélodique, froide et sourde. La culture sonore de Vivian a été marquée par la vague noise japonaise et les tumultueux aplats de Morgenrøde s’en font l’écho. Même lorsque la mélodie impose ses boucles gorgées d’infrabasses, Viviankrist infuse en surface une dose de bruitisme. Elle se laisse alors aller à un travail de sculpture sonore sur des fréquences sales et bourdonnantes (l’ultime « Pleasure & Confusion »). Nous ne sommes pas ici dans l’absolutisme d’un Merzbow, mais bien dans l’idée de combiner expérimentation et lisibilité. Un jeu d’équilibre au terme duquel Slaughter, dans un contexte totalement différent de Gallhammer, impose personnalité une nouvelle fois.

Note : 70%