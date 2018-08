Uruk – Mysterium Coniunctionis

Après un premier album en 2017, I Leave A Silver Trail Through Blackness (Consouling Sounds), le duo formé par Thighpaulsandra (Coil, Spiritualized, UUUU…) et Massimo Pupillo (fameux bassiste du trio jazzcore Zu), rejoint à présent la collection Mind Travels lancée par le label Ici d’ailleurs… pour défendre des musiques plus atmosphériques et expérimentales. Constitué de deux plages dark ambient d’une vingtaine de minutes chacune, ce nouvel opus s’inspirerait des écrits de Carl Jung. Difficile de dire en quel sens la pensée du psychanalyste a pu influer sur le disque mais cela n’empêche en rien d’apprécier ces nappes hypnotiques qui évoluent souvent subtilement vers des climats apocalyptiques et terrifiants. Car ces ondulations, résonances et basses fréquences obéissent à une vraie dramaturgie.

Même si l’on sait que la basse et des synthés sont utilisés, beaucoup de sons proviennent de sources inconnues. Ils portent en eux une étrangeté. Ils forment des couches de drones assemblés jusqu’à frôler le symphonique. La première plage « Spagyria » en est un bon exemple, avec ces vibrations graves immersives qui pourraient être apaisantes si elles n’étaient perturbées par des sons inquiétants, porteurs de tension. Les mouvements changent subtilement jusqu’à virer au soundtrack horrifique et à une avant-garde de plus en plus abstraite et sublime dans sa grandeur. Car la musique d’Uruk s’écoute à fond, et si vous avez un casque et une bonne stéréo profitez-en. Ce sens du détail est prolongé dans le tout aussi sombre « Solve Et Coagula ». L’alchimie des deux musiciens crée le trouble, nous fait progresser d’un espace à l’autre sans que nous nous en rendions compte. Puis peu à peu la noise s’immisce, oppresse, tétanise. Si vous aimez les ambiances sinistres et recherchées, ce disque est pour vous !

