Tunnels Of Āh – Charnel Transmissions

Une exploration : cosmos, profondeurs, choisissez votre camp au gré des modulations produites par Channels Of ĀH sur le nouvel album, Charnel Transmissions.

Nouvelle sculpture sonore immersive (doit-on ici parler de « musique » ?) pour ce projet versant dans une forme de quête spirituelle, Charnel Transmissions déroule un tapis sonore sourcé à l’electroacoustique, trouble et dont le flux ne s’inscrit pas dans un rituel codifié. Un référentiel permet de sentir, dont acte : Coil est parfois cité pour offrir situation – mais un Coil dans ses développements les plus abstraits, cela va sans dire. Les cinq structures composant l’ensemble étalent un son rocailleux et caverneux, aux reflets parfois métalliques et en lesquels chacun projettera. C’est la force des musiques ambiantes : certains communiqueront avec des esprits disparus, d’autres auront l’impression de partir en orbite (cf. la deuxième partie du premier titre « Homage To the Landfill Dogs »). Le bruitisme mis en œuvre connaît certainement une apogée stylistique via l’ultime développement (« Fissuring – Genesis – Great – Power »).

C’est une expérience (intérieure) à vivre.

Charnel Transmissions (CSR256CD) by Tunnels Of Ah

> TUNNELS OF ĀH ONLINE

– Facebook

– Bandcamp

– Commandes (webmerch Cold Spring)

Be Sociable, Share!



















Tracklisting :

Be Sociable, Share!















































Tweet

Note : 70%