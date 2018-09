The Shifters – Have a cunning Plan

Le post-punk, vaste étiquette fourre-tout remise au goût du jour et qui écrase tout sur son passage. Bien dommage puisque la coldwave, la new wave, le style pirate, le pop-punk, le post-glam maniaient d’autres lueurs, sans doute plus précises. Baste !



Voici donc un autre disque post-punk en ces temps de revival. The Shifters viennent de Melbourne en Australie et ils jouent des morceaux courts, des vrais formats radio à l’ancienne, à l’instrumentation simple et efficace. Guitare, basse, batterie, clavier et voix tissent des mélodies sans préliminaires, ajustées au plus près du corps du morceau (« Work/Life, Gym etc »).

Une sorte de Elastica (le hold-up pop punky des années 90) cousiné avec Gang Of Four ou Wire (« John Doe’s Colleague ») ou encore, me souffle-t-on, les Violent Femmes pour ce léger souffle d’air vivifiant semi-acoustique (c’est bien vrai sur « Straight Lines »).

Ces squelettes de morceaux qui tournent en captation transistor n’inventent pas l’eau chaude, évidemment, et ils surfent complètement dans l’allégeance à une époque (ah, ce son de la batterie sur « Medieval Kicks ! ») où la rage avait déjà cédé la place à un bricolage faussement joyeux (un peu dans l’esprit Magazine aussi sur le titre le plus long, « Andrew Bolt »). Pourtant, The Shifters, par leurs harmoniques nuancées, par leurs rythmiques aigrelettes et leur vivacité d’esprit (« Boer Hymn ») réussissent à mettre le pied dans la porte. Ils font mouche et prennent le levier de vitesse de la machine à remonter le temps (« How long ? »). Et j’en reviens à mon problème de départ : c’est quoi ce genre diversifié et intemporel ? Eh bien, pardi, du post-punk !

Be Sociable, Share!



















Tracklisting :

01. Molasses



02. Work/Life, Gym etc



03. John Doe’s Colleague



04. Carlisle



05. Medieval Kicks !



06. Pyramid Scheme



07. Straight Lines



08. Boer Hymn



09. How long ?



10. Andrew Bolt



Be Sociable, Share!















































Tweet

Note : 70%