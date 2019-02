Sopor Aeternus – Death & Flamingos

À peine un an après le copieux (et réussi) Spiral Sacrifice, Sopor Aeternus est déjà de retour.

Alors que quatre années séparaient Mitternacht (2014) et Spiral (2018), ce nouvel album arrive de façon presque inattendue, comme dans une sorte d’urgence, que l’on retrouve d’ailleurs dans son format relativement court et la sobriété noire de ses compositions.

Tous les grands thèmes du mythe Sopor sont explorés dans une manière plus deathrock – et l’on sait l’amour d’Anna Varney pour Rozz Williams, et ce que l’existence de son œuvre peut devoir au premier Christian Death –, mais un deathrock passé au ralenti, où les guitares rampantes typiques du genre et les roulements de batterie tournoieraient comme des voiles de fantômes.

Plus dépouillé au niveau des orchestrations que bon nombre de ses prédécesseurs, Death and Flamingos se montre plus froid, plus intimiste aussi, et a le don de faire ressortir à la perfection ses moments d’orgue et de thérémine. Toujours magistralement interprétés par Anna Varney, ces treize titres signent pour Sopor une étape particulière, car ils opèrent une fusion entre le style de ses débuts et la chamber pop funèbre développée par la suite (fusion parfaitement incarnée par le magnifique « The Boy must die », lent et douloureux, peut-être le point culminant de l’album). Ici, ils perdent en beauté plastique ce qu’ils gagnent en brutalité émotionnelle, s’éloignant résolument de l’esthétique sucre glace des Fleurs du Mal (tournant majoritaire dans l’histoire du groupe) pour déployer tout ce qu’ils ont en eux de rituel et mortifère (« Mephistophlilia »). On dirait qu’Anna Varney y plonge dans son inconscient sans retenue aucune, développant avec une puissance assez étonnante son propre symbolisme. Voici donc un album fascinant, de danse et de douleur, triste et gracieux comme un flamant rose qui errerait seul dans des plaines foudroyées.

Death & Flamingos (2019) by SOPOR AETERNUS & The Ensemble Of Shadows

