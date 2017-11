Seeds Of Mary – The Blackbird and the Dying Sun

Surprise de taille que ce nouvel album de Seeds Of Marry. Originaire de Bordeaux et fondé en 2001, ce groupe très attachant parvient à créer des passerelles entre les époques et les genres (le grunge, metal, et le rock US à mélodies faciles et refrains entêtants). Pour le meilleur.

Leur finalité est à la hauteur des groupes dont ils se réclament et qui surgissent à chaque mouvement : Nirvana , Nickelback, Alice In Chains, Soundgarden et tant d’autres. Les nineties ont marqué Seeds Of Mary et de cet héritage, ils en tirent une énergie salvatrice, une personnalité affirmée, un groove addictif, une basse ronde et un songwriting irrésistible. Difficile de rester insensible aux refrains de « Lord of the Flies » ou de « Sovereign Mind ».

Il y a aussi ce grain de voix, cette stature qui s’impose et se révèle au détour d’échappées vocales qui n’ont rien à envier aux plus grands poètes maudits du rock US (Layne Staley, pour n’en citer qu’un). Vraiment impressionnant… à l’image de la maturité des douze titres que renferment cet excellente production, tous teintés d’une mélancolie qui élève vers les sommets toute musique électrifiée.

Si The Blackbird and the Dying Sun ne plaira seulement qu’aux amateurs de rock/metal aux courbes immédiatement accrocheuses, ces derniers vibreront forcément du premier au dernier titre.

Tracklisting :

1. I am Not Afraid



2. Here Comes The Night



3. Lord Of The Flies



4. What Have We Done?



5. Like a Dog



6. The Blackbird



7. The Dying Sun



8. Sovereign Mind



9. Sense Of Sacrifice



10. Oceanic Feeling



11. Vice & Virtue



12. Back To The Woods



Note : 76%