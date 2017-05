Second Still – Second Still

Avec leur premier album, Garlands (1982), les Cocteau Twins avaient su amener la tourmente sonore et sensuelle des premiers disques des Siouxsie & the Banshees vers un minimalisme neurasthénique, glacé, tendu, presque malade tout en gardant une incroyable beauté. Pierre angulaire de la cold wave, ce disque a aussi grandement marqué ce qu’on allait définir comme le son 4AD de ces années là. Trente-cinq années plus tard, il peut sembler étrange de citer ce disque préhistorique et si important, mais le trio de Los Angeles, Second Still, s’est indéniablement nourri de ces volutes frigorifiques. La basse enveloppante et terreuse d’Alex Hartman, la voix grave et élégante de Suki San, les guitares baignées de chorus, parfois cristallines, parfois plus aériennes ou grinçantes jusqu’au bruit de Ryan Walker nourrissent ces climats émotionnels, sombres et entraînants, appuyés par une boîte à rythmes vintage 80’s. Ce style se ressent très fortement dans les titres mi lents (« Sleep »), avec ces déhanchés érotiques et désabusés qui avaient fait la marque de fabrique de Pink Industry (« New Barn »).

Les musiciens ont néanmoins su tirer les meilleures leçons de la scène gothique californienne des années 90 (Mephisto Walz, Faith & the Muse), avec leurs chants de sirène si envoûtants (« Jo », « Judgment »), et l’énergie post-punk n’est pas absente non plus, avec ces guitares dynamiques qui emportent loin et ces basses autoritaires et jouissives au possible (« Try not to Hide »). Rien de nouveau donc, pourtant l’excitation est la même que quand on écoutait ces groupes plus anciens. Second Still savent aller droit à l’essentiel, maîtrisent parfaitement leur minimalisme et leurs mélodies. Une concision que l’on peut bien sentir dans le titre « You Two So Alike » et ses deux minutes chrono. Indéniablement dansant, avec une production très claire, ce premier album, après un EP sous format cassette paru l’année dernière, est une bombe pour tous les amateurs de son goth-pop et bien cold. Suki San joue parfaitement de sa voix, entre douceur et séduction ténébreuse et il y a beau dire, arriver à une telle essence, cela demande un vrai talent de musiciens. Chapeau bas à Ryan et Alex !

https://secondstill.bandcamp.com/

Tracklisting :

1. Recover



2. Try Not To Hide



3. Sleep



4. New Barn



5. Strangers



6. Jo



7. You Two So Alike



8. Judgment



