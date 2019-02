Rome – Le Ceneri Di Heliodoro

La distance est un exercice.

Jerome Reuter, créateur et protagoniste principal et permanent de Rome, quels que soient les choix présidant à la musicalité de son projet, a tendu à créer cette distance à travers le son – et ce de tout temps. Ceci, donc, n’est pas que de la musique, encore moins de l’entertainment. C’est une interpellation.

L’état de l’Europe, ses démangeaisons intérieures, le populisme rampant, sont paradigmes d’une inquiétude et interrogent sur l’état des mémoires collectives : nous ne tirerions guère les leçons de l’Histoire. La possibilité d’une fracturation du grand ensemble est une menace, réelle, qui a sans doute nourri les pensées du Luxembourgeois au moment de l’écriture. Un homme concerné : par le passé, Reuter a déjà abordé la violence politique et sociale dans ses albums. Sa généalogie comprend des héros anonymes.

Soucieux face à l’Histoire, Reuter impose une forme poétique à la résonance ténébreuse et anxiogène : les peuples sont capables du pire. Chargé d’une émotion singulière et marqué par une certaine épure dans sa musicalité, Le Ceneri Di Heliodoro est sans doute l’un des disques les plus pénétrants de Rome de ces dernières années. L’on y retrouve, ces vrai, échos de l’esprit des premiers enregistrements du milieu des années 2000 : la tendance martiale renaît, mais dans des formes retenues. N’attendez pas ici effusion de puissance, Reuter aime contenir. C’est dans sa marque.

Une image projetée : les bords du précipice. Pas celle, pas encore, de la chute. Tout bouge et le risque est celui de « La Fin d’un Monde », du titre d’un collage transitoire en forme de neuvième titre. Nul excès dans la forme, mais une dramaturgie sous-jacente dans le son, et assumée. L’Europe, ensemble conçu en vue d’offrir un cadre d’unification de ses composantes nationales et de limitation des risques de conflit intracontinental, fait aujourd’hui face au réveil de forces qui remettent en cause sa légitimité. Elles soulèvent, pour la plupart, un argumentaire souverainiste (restons polis). L’Europe a sans doute eu moins de peine à grandir institutionnellement (un élargissement était-il souhaitable ? Sur quels critères ? Pour quel projet ?) qu’à justifier et diffuser partout, uniformément, le discours de son utilité. Alors les cultures nationales résistent. L’Europe n’est sans doute irréprochable en rien, et de vieilles antiennes gangrènent l’espoir d’une unité.

Si cette martialité se manifeste dès les premiers développements (« Sacra Entrata », ambiance funéraire, cloches suivies du grave et beau « A new Unfolding »), Reuter reste dans une plastique musicale économe. D’elle, le style transpire d’autant plus. Le Ceneri Di Heliodoro est un disque plein d’identité, au sens noble (« Who only Europe knows »). La voix occupe place centrale dans des exposés sensuels et chargés de l’émotion singulière que portent toujours, indéniablement, les graves typés de Reuter (« The West knows best », « Black Crane »). Les orchestrations, parcimonieuses, surlignent les guitares et épaississent le tissu folk d’une charge cinématographique (« Feindberührung »).

Temps perturbés. Quelle Europe voulons-nous ? La désirons-nous encore ou nous engageons-nous vers une liquéfaction du collectif au profit des souverainismes ? Le Ceneri Di Heliodoro ouvre les portes d’un questionnement sur le projet des origines, mais aussi sur l’avenir de cette citoyenneté européenne qui peine à faire son chemin dans les cœurs. Les affres de l’incertitude pavent les chansons posées et sombres de ce nouvel opus. Les mélodies envoûtent et emportent (« One Lion’s Roar »), Rome ajoutant à sa riche discographie preuve supplémentaire de style.

Ce faisant, Reuter apostrophe son monde, une fois encore, sur la question de la résistance : résister oui, mais à quoi ? Choisissez votre camp, soyez clair(s) sur ce que vous voulez et ne laissez pas les autres agir à votre place.

Tracklisting :

