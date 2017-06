Peter Bjärgö – Animus Retinentia

Peter Bjärgö n’est pas que l’homme à la source de projets devenus référents au royaume des musiques néoclassiques (Arcana), industrielles et martiales (Sophia). Il œuvre aussi en solo et jusqu’ici, ses créations « en propre » ont offert beaucoup de beau.

À l’instar des exposés précédents, les tonalités méditatives du troisième opus de Peter paraissant sous son nom propre étalent une huile intérieure et intime. Bjärgö fait le choix de se retenir sur les voix (les graves présents sur « From Agony » ne s’en remarqueront que davantage). Les flottements tout en éther entretiennent le mystère intérieur, offrant à l’auditeur une série de bulles méditatives (« Grains »), au fil desquelles un piano minimal tisse des trames. Quant au référent religieux, il se fait moins frontal et massif que dans l’œuvre d’un Arcana (au hasard) : Bjärgö œuvre ici dans un registre plus strictement ambiant, mais dont il ressort la pulpe des instruments naturels – ce qui n’est pas forcément le cas de toutes les productions du genre.

Tout en clair-obscur (« Memories »), présentant des moments lunaires ou plus austères et proches du deuil (« Memories II »), Animus Retinentia est à ranger parmi ses œuvres les plus délicatement suggestives et solennelles.

Be Sociable, Share!



















Tracklisting :

Be Sociable, Share!















































Tweet

Note : 80%