MZ.412 – Svartmyrkr

Quiconque s’aventure en ces contrées de son, néophyte ou connaisseur, peut ressentir force d’intention.

Ce sentiment ne vient pas de nulle part. MZ.412, projet suédois iconique des scènes dark ambient et black industrial, a gagné sa réputation par une rigidité de l’exigence. Austérité des designs, raideur du propos : la glaciation martiale, le sound design post-industriel, la boucle rythmique en obsession, la froideur des climats.

Cold Spring Records, précautionneuse maison anglaise, hérite d’une responsabilité lourde : celle de la conservation de l’héritage, en sus et place de la défunte auberge historique Cold Meat Industry. La campagne de rééditions de MZ.412 entreprise par CSR (cinq volumes noirs et uniformes, publiés sur 2010 et 2011) a donné à se repencher sur cette discographie dantesque, sévère, noire. Une œuvre. Le dernier album en date, réédité lui aussi par l’Angleterre, est sorti en 2006 et s’intitulait Infernal Affairs. À l’époque, les adeptes considèrent, tant sur le plan de l’esthétique générale que du sound design, que MZ.412 a atteint un pic.

Puis plus rien.

L’envie ne se dicte pas. Difficile peut-être, de se dire qu’un autre sommet est atteignable. Peut-être une peur de faillir se glisse-t-elle dans les interstices de l’art commun.

Sans doute aussi y a-t-il envie, légitime pour les uns comme pour les autres, de se développer par soi, pour soi.

Parmi les protagonistes de MZ.412, Nordvargr n’est pas connu pour son attentisme. Il avance, n’arrête jamais. Son dernier opus solo, Metempsychosis, est sorti au premier trimestre 2018 chez Cyclic Law, label détenant avec Cold Spring certaines clefs de l’avenir des musiques ambiantes.

En 2019, c’est l’aboutissement d’une démarche créative réenclenchée pour MZ.412, fruit dont le labeur préalable s’est déroulé sur la période 2015-2018. Discrétion, persévérance, et appel aux autres le cas échéant : des guitares apparaissent, signées Kristoffer Oustad (« Lokastafr Ablaze with the Thorns of Death »). Svartmyrkr a impliqué minutie, précaution. Une publication qui se prépare. Faire sentir que des choses se trament, attiser. La sortie du live Hekatomb (2015, Cold Spring) a remis le nom sous les projecteurs, réveillant les appétits. Elle n’était pas gratuite, elle annonçait quelque chose.

Douze ans après Infernal Affairs, MZ.412 remet donc le couvert. Mais les attentes prolongées ont un effet pernicieux : elles font espérer beaucoup à ceux qui n’ont pas oublié, avec le risque dédoublé d’une cruelle déception.

Ce ne sera pas le cas. Svartmyrkr, inspiré par la déesse Hel, est un condensé de tout ce que MZ.412 sait faire de mieux. Les bulles de noirceur ambiantes traversées de spasmes vrombissants se remarquent au cœur d’un ensemble que le trio a souhaité démonstratif dans ses formes. Les percussions jouent un rôle important dans le disque : imprégnation plus que domination, mais frontalité. Les exposés purement ambiants sont au moins aussi terrifiants que naguère (feeling pré-apocalyptique que celui de ce « Ulvens Bleka Syster », fascinant et anxiogène), et ils contiennent charge orchestrale. À ce titre, « Ulvens Broder » présente l’éventail des possibles : le trio y déploie sa palette, une authentique cinématographie. La boucle rythmique, sévère, impose une marche que traversent les peurs et horreurs liées aux temps de guerre. La mort rôde. Il était intelligent de choisir ce morceau en premier extrait : à lui seul, il embrasse presque tout ce qui survient au fil de l’écoute. Mais Svartmyrkr le dépasse, allant dans les cristaux acoustiques d’une guitare chercher la trame délicate qui survit à tout bruit, le temps venu de trouver refuge (« Burn your Temples, true Change »).

MZ.412 déploie aussi intelligence dans la présentation du déroulé. Ménager ses effets. Le meilleur surgit sur la fin avec l’imposant et majestueux « We are eternal » : sûrement l’une des pièces les plus impérieuses de son répertoire, tant sur le plan de la mélodie que de la force orchestrale. Puissance dramatique.

–

Les maîtres se doivent d’être à la hauteur de leur réputation, ou ils chutent. En 2019, Ulvtharm, Drakh et Nordvargr tiennent leur rang. Le temps a certes passé mais n’a semble-t-il rien entamé de leurs convictions esthétiques. À l’oeuvre reste leur chimie noire et machiniste. C’est un disque troublant dans ses atmosphères, confondant de force et terrifiant dans ses éruptions cuivrées.

Un grand disque, un de plus.

